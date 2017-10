Das Rennen wird einem Passus im Reglement folgend nicht nachgeholt. Im Rennkalender der Männer verbleiben damit nur noch acht Riesenslaloms. Das nächste Mal stehen die Techniker in zwei Wochen im Einsatz. Im finnischen Levi steht ein Slalom auf dem Programm.

Zu den Profiteuren der Absage gehört Marcel Hirscher. Der Riesenslalom-Gesamtsieger der Vorsaison hätte das Rennen verletzungsbedingt verpasst - wie auch Carlo Janka, der seinen Kreuzbandriss konservativ behandeln will, in Sölden aber nicht am Start gewesen wäre.

Es ist das dritte Mal nach 2006 und 2010, dass die Männer in Sölden nicht fahren können. 2006 führten warmes Wetter und Regen zur Absage der gesamten Veranstaltung, vor sieben Jahren verhinderte Nebel das Männerrennen.