Nur dank ihrem starken Finish sicherte sich Lindsey Vonn den Erfolg. Bei der letzten Zwischenzeit hatte die Amerikanerin noch 8 Hundertstel hinter Goggia gelegen, doch im Ziel sprachen 0,02 Sekunden für sie. Damit sicherte sich Vonn ihren dritten Saisonsieg.

Auf der Jagd nach dem Rekord von Ingemar Stenmark, der Vonn so wichtig ist, machte sie weiter Boden gut. Zum 80. Mal durfte sie sich als Gewinnerin eines Weltcuprennens feiern lassen. Stenmark steht bei 86 Erfolgen.

Lara Gut erreichte als beste Schweizerin Platz 6. In der Abfahrt schlägt sich die Tessinerin weit weniger gut als im Super-G. Erst zum zweiten Mal in diesem Winter schaffte sie es in dieser Disziplin in die Top 10. Ihr bestes Ergebnis war ihr in Cortina gelungen. Dort hatte sie Platz 4 belegt.

Michelle Gisin, die zu Saisonbeginn in Lake Louise als Dritte den einzigen Schweizer Podestplatz in der Abfahrt herausgefahren hatte, hielt im oberen Teil der Strecke mit den Schnellsten mit, verpasste dann aber eine Kurve und musste sich mit Rang 14 begnügen. Damit lag sie noch hinter der Obwaldnerin Priska Nufer, die als Zwölfte so gut klassiert war wie noch nie diesen Winter.

Die Abfahrt fand auf einem verkürzten Parcours statt, wie er ursprünglich für die Sprint-Abfahrt vorgesehen war. Da aber die beiden Trainings von Donnerstag und Freitag ausfielen und am Samstagmorgen noch ein Übungslauf hatte eingeschoben werden müssen, entschloss man sich zu dieser Lösung. Die Abfahrt vom Sonntag wird auf der Originalstrecke stattfinden, die um knapp 30 Fahrsekunden länger sein wird.

Garmisch-Partenkirchen (GER). Weltcup-Abfahrt der Frauen: 1. Lindsey Vonn (USA) 1:12,84. 2. Sofia Goggia (ITA) 0,02 zurück. 3. Cornelia Hütter (AUT) 0,13. 4. Breezy Johnson (USA) 0,34. 5. Anna Veith (AUT) 0,47. 6. Lara Gut (SUI) 0,66. 7. Tina Weirather (LIE) 0,74. Ferner: 12. Priska Nufer (SUI) 1,16. 14. Michelle Gisin (SUI) 1,20. 20. Jasmine Flury (SUI) 1,45. 24. Corinne Suter (SUI) 1,69. 26. Joana Hählen (SUI) 1,79. - Ausgeschieden u.a.: Jacqueline Wiles (USA).