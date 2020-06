Lenzerheide bewirbt sich um WM 2025

Der Aufschwung des Biathlon-Sports soll sich auch im Kalender niederschlagen. Mit der Erstellung der Biathlon Arena Lenzerheide in der Gemeinde Lantsch/Lenz verfügt die Schweiz seit ein paar Jahren über die nötige Infrastruktur, um Anlässe der höchsten Stufe auszutragen. So bewirbt sich Swiss-Ski nun für die WM 2025. Bereits zuvor war klar, dass man sich um die Aufnahme der Lenzerheide in den Weltcup-Kalender der Periode 2022/23 bis 2025/26 bemüht.

"Wir wollen die Lenzerheide als einen Biathlon-Hotspot positionieren. Mit der WM- und Weltcup-Bewerbung unterstreicht Swiss-Ski seinen strategischen Entscheid, einen starken Fokus auf Biathlon zu legen", erklärt Swiss-Ski CEO Bernhard Aregger in einer Medienmitteilung. "Die Organisation der WM 2025 sowie die Aufnahme der Lenzerheide in den Weltcup-Kalender würden dem Biathlonsport hierzulande zusätzlich einen grossen Schub geben." Ende Januar/Anfang Februar fand in Lenzerheide quasi als Hauptprobe die Junioren-WM statt.

Die Wahl des WM-Ausrichters 2025 erfolgt anlässlich des IBU-Kongresses vom 13. bis 15. November in Prag. Im kommenden Winter ist Pokljuka in Slowenien Austragungsort der WM, 2023 das deutsche Oberhof.