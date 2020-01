Kritiker Yule zu Diplomat Zenhäusern: «Ramon, du kritisierst sehr selten etwas»

Meistens sind sie sich einig. Was aber nicht heisst, dass es nichts zu diskutieren gäbe. Daniel Yule und Ramon Zenhäusern sitzen an einem Tisch in Kirchberg und beantworten Fragen mit du oder ich.

Also, wer ist geduldiger? Die Antwort kommt blitzschnell. Yule sagt: «Geduldiger als ich zu sein ist nicht schwierig.» Zenhäusern lacht: «Ich habe meine Geduld von meinem Grossvater geerbet.» Obwohl: So geduldig wie auf dem Weg an die Spitze ist Zenhäusern nicht mehr. Zuletzt in Adelboden und Wengen verpasste er das Slalompodest um acht und sieben Hundertstel. Am Sonntag in Kitzbühel will der 27-Jährige nicht mehr länger auf den nächsten Podestplatz warten.

Weil die Zimmer in Kitzbühel noch von den Abfahrtcracks um Beat Feuz belegt sind, wohnen die Slalomfahrer ein paar Autominuten ausserhalb. Noch vor wenigen Jahren hätte dies ein passendes Bild abgegeben. Die Schweizer Techniker standen im Abseits. Der Slalom war eine Sorgendisziplin und die Erfolge blieben aus.

Ein bisschen Theater gehört bei Yule dazu

Mittlerweile ist das ganz anders. Die Schweizer gehören zu den besten Slalomfahrern der Welt. Yule hat in dieser Saison schon zwei Rennen gewonnen und ist mit insgesamt drei Siegen der erfolgreichste Schweizer Slalomfahrer in der Geschichte des Weltcups. Zenhäusern holte 2018 Olympiasilber und ist 2019 ebenfalls zum Slalomsieger geworden.