Henrik Kristoffersen stand in dieser Saison schon zehnmal auf dem Podest - siebenmal als Zweiter und dreimal als Dritter. Die Freude über diese eigentlich starke Serie hielt sich beim äusserst ehrgeizigen Norweger in bescheidenem Rahmen. Nun jedoch hat der bislang 15-fache Weltcupsieger beste Aussichten, den so lang ersehnten ersten Saisonsieg herauszufahren.

Einzig Michael Matt blieb am Ganslernhang in Schlagdistanz zu Kristoffersen. Der Tiroler klassierte sich in den letzten drei Slaloms zweimal als Zweiter. Ungewohnt viel Zeit büsste hingegen Marcel Hirscher ein. Als Dritter liegt der Salzburger, der zuletzt fünf Slaloms in Serie gewonnen hat, gleich 1,05 Sekunden hinter Kristoffersen zurück.

Zwei Schweizer in den Top 10

Daniel Yule gelang ein ausgezeichneter erster Durchgang. Der Walliser reihte sich nur 18 Hundertstel hinter Seriensieger Hirscher im 4. Rang ein. Eine gute Ausgangslage sicherte sich auch der Walliser Ramon Zenhäusern. Der Vierte von Wengen verlor im ersten Lauf als Achter 1,78 Sekunden.

Auch gemäss eigener Aussage überraschend viel Zeit büsste hingegen Luca Aerni ein. Der Berner, zuletzt in Wengen ausgeschieden und in Adelboden nur 17., verlor gleich 2,7 Sekunden auf Kristoffersen und verpasste die Top 15. Unmittelbar vor Aerni positionierte sich Marc Rochat, der zuvor in dieser Saison in sechs Slaloms erst einmal punktete (als 19. in Levi), im 20. Rang. Loïc Meillard schied im ersten Lauf aus.