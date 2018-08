Auch Gregor Deschwanden (14.) und Simon Ammann (23.) flogen in die Punkteränge.

Peier, der mit einem 5. und 3. Rang erfolgreich in die Wettkampfserie der Sommersaison gestartet war, verbesserte sich von der Position 16 noch in den 11. Rang. Der Waadtländer beklagte zunächst Pech mit dem Wind. Er musste in Umgang eins als einer der wenigen Springer mit Rückwind über den Bakken. Die Top 15 genossen allesamt Aufwind.

Nach dem ersten Umgang hatten noch fünf Polen, angeführt von Olympiasieger Kamil Stoch, in Front gelegen. Diese Phalanx durchbrach Jewgeni Klimow. Hinter den Ex-aequo-Siegern Stoch und Piotr Zyla erreichte der Russe den 3. Rang. Stoch hatte bereits die ersten zwei Sommer-GP's gewonnen.