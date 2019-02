Wo beziehungsweise wann die Abfahrt nachgeholt wird, steht noch nicht fest.

Zuvor war der Start bereits heruntergesetzt worden. Aus Sicherheitsgründen entschieden sich die Veranstalter und der Ski-Weltverband FIS dann aber doch für eine Absage.

Das Rennen auf der Kandahar wäre für die Speed-Fahrer der letzte Wettbewerb vor den Weltmeisterschaften in Are gewesen. Am Sonntag ist in Garmisch noch ein Riesenslalom geplant.