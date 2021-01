Kamil Stoch greift nach dem goldenen Adler

Der Pole setzte sich bei der dritten Station der Traditionsveranstaltung mit Flügen auf 127,5 und 130 m überlegen vor dem Slowenen Anze Lanisek und dem Tournee-Titelverteidiger Dawid Kubacki durch.

Gregor Deschwanden überzeugte mit einem Tages-Bestresultat im Rahmen der Vierschanzentournee. Der Luzerner belegte mit Flügen auf 124,5 m und 126,5 m den 10. Rang.

Simon Ammann schied im 1. Durchgang aus. Trotz guter Aufwind-Bedingungen setzte der Toggenburger bereits nach 113 m auf. Dabei wäre er gegen Karl Geiger nicht einmal chancenlos gewesen. Der Sieger von Oberstdorf flog nach einem schwachen Sprung nur auf 117 m und verabschiedete sich somit aus dem Kampf und den goldenen Adler. Für den Tournee-Gesamtsieg kommt er kaum mehr in Frage.

Windpech bekundete der Tournee-Top-Favorit Halvor Egner Granerud. Der Norweger lag zunächst bloss im 29. Zwischenrang und verbesserte sich noch in den 15. Rang. Im Overall-Klassement ist er aber nun in die Defensive geraten. Stoch führt mit 15,2 Punkten Vorsprung auf Kubacki, Granerud als Dritter hat 20,6 Zähler Rückstand, was 11,5 m entspricht.