Suter, die in diesem Winter bereits ihre ersten zwei Europacupsiege in der Abfahrt realisiert hatte, verlor nur 28 Hundertstel auf die Gewinnerin Kajsa Vickhoff Lie aus Norwegen. Dritte wurde die Russin Julia Pleschkowa mit 0,55 Sekunden Rückstand. Mit Noemie Kolly als Sechste schaffte es eine weitere Schweizerin in die Top 10.

Suter vom Skiclub Stoos SZ hatte zwar aufgrund der FIS-Punkte zu den Favoritinnen gezählt. Aber in den Trainings kam sie nicht so richtig auf Touren. Das gehöre bei ihr dazu, dass sie im Training Zeit brauche, sagte Suter dazu.

Mit den elf Medaillen war die Schweiz in den Bündner Bergen die erfolgreichste Nation. Dank den sechs goldenen Auszeichnungen - alleine Marco Odermatt stand fünfmal zuoberst auf dem Podest - nahm sie im Medaillenspiegel den 1. Rang ein. Sechs Goldmedaillen hatte die Schweiz an einer Junioren-WM nie zuvor gewonnen. Elfmal Edelmetall (davon dreimal Gold) gab es für die Gastgeber auch 2011 an den letzten Heim-WM in Crans-Montana.