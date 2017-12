Wie schon vor Wochenfrist bei der Verfolgung an der Minitour in Kuusamo schien Klaebo geschlagen. Diesmal riss sein Landsmann Martin Johnsrud Sundby im Schlussanstieg eine grosse Lücke auf. Doch Klaebo fand in Lillehammer in der Anfahrt zum Stadion die Kraft, um den Anschluss herzustellen und anschliessend seine Endschnelligkeit auszuspielen.

Das Rennen fand ohne Schweizer Beteiligung statt. Dario Cologna kuriert seine Entzündung an der Achillessehne aus. Die übrigen Schweizer Distanzläufer bereiten sich im Goms auf das kommende Weltcup-Wochenende in Davos vor.

Nicht am Start war auch Petter Northug. Er hatte am Samstag in der Qualifikation im Sprint fast 13 Sekunden auf Klaebo verloren und reiste danach enttäuscht ab. Er soll gesundheitlich leicht angeschlagen sein. Gemäss Medienberichten plant Northug den Einstieg in den Weltcup erst an der Tour de Ski. Der Routinier gerät allerdings in Zeitnot. Eine Selektion für die Olympischen Spiele im starken norwegischen Team ist auch für den Ausnahmekönner keine Selbstverständlichkeit.