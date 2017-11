Zum nun schon elften Mal klassierte sich Wendy Holdener in einem Weltcup-Slalom in den Top 3. Auf den ersten Sieg muss die 24-Jährige aber weiterhin warten. In Levi fehlte diesbezüglich recht viel. 1,35 Sekunden verlor Wendy Holdener auf die Spitze. Den Rückstand hatte sie sich vorab im ersten Lauf eingehandelt. Im zweiten Durchgang verlor sie auf die Laufbestzeit nurmehr 36 Hundertstel.

Der Sieg ging an die Slowakin Petra Vlhova, die im zweiten Durchgang die Vorjahressiegerin Mikaela Shiffrin aus den USA um zehn Hundertstelsekunden abfangen konnte. Vlhova feierte ihren dritten Weltcupsieg. Die 22-Jährige hatte im Vorwinter in Aspen den letzten Slalom der Saison gewonnen. Schon dort war Shiffrin unmittelbar hinter ihr klassiert. Ihren ersten Erfolg hatte sie im Dezember 2015 in Are gefeiert.

Mélanie Meillard, vor einem Jahr in Levi Sechste und damals erstmals in den Top 10 klassiert, war auch diesmal die zweitbeste Schweizerin. Die 19-Jährige wurde Fünfte und egalisierte damit ihr Weltcup-Bestergebnis, welches sie beim Finale der Vorsaison in Aspen realisiert hatte. Meillard machte im zweiten Lauf sechs Positionen gut.

Insgesamt konnten sich alle vier im zweiten Lauf vertretenen Schweizerinnen verbessern. Michelle Gisin, die sich vor zweieinhalb Wochen das Innenband im rechten Knie angerissen hatte, machte einen Sprung vom 20. auf den 15. Platz. Die Engelbergerin Denise Feierabend machte gegenüber dem ersten Durchgang gar 14 Ränge gut und wurde letztlich Sechzehnte.

Die beiden Schweizer Nachwuchsfahrerinnen schafften die Qualifikation für den finalen Durchgang nicht. Die Walliserin Elena Stoffel wurde 34., die Nidwaldnerin Carole Bissig belegte bei ihrem Weltcup-Debüt Position 43.