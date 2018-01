Fünf der letzten sechs Riesenslaloms hat Marcel Hirscher saisonübergreifend für sich entschieden, und auch in Adelboden bleibt er nach dem ersten Durchgang der Favorit auf einen weiteren Erfolg. Es wäre im Berner Oberland bereits sein dritter im Riesenslalom, neben drei Siegen im Slalom.

Zuletzt in Alta Badia hatte Hirscher mit 1,70 Sekunden Vorsprung auf Henrik Kristoffersen gewonnen, doch in Adelboden verlor der Norweger im ersten Durchgang nur 11 Hundertstel. Der auf Platz 3 liegende Leif Kristian Nestvold-Haugen, ebenfalls ein Norweger, liegt schon 65 Hundertstel zurück.

Der Walliser Justin Murisier, der erstmals in der sieben Fahrer umfassenden Top-Gruppe starten konnte, befand sich mit Nummer 4 auf dem Weg zu einem absoluten Spitzenergebnis. Nur vier Zehntel verlor der Romand bis zur letzten Zwischenzeit auf Hirscher, doch im Zielhang beging er einen Fehler, der ihn noch in den 6. Zwischenrang zurückfallen liess. 1,18 Sekunden beträgt sein Rückstand auf die Bestzeit, das Podium ist aber noch immer machbar. In Alta Badia hatte Murisier als Vierter sein bisher bestes Ergebnis herausgefahren.

Auch Gino Caviezel und Loïc Meillard kamen im Zielhang nicht ohne Probleme durch. Für sie resultierten schliesslich mit über zwei Sekunden Rückstand - nach 30 Fahrern - die Zwischenränge 15 und 18. Elia Zurbriggen liegt auf Platz 21.

Wie gewohnt verfolgen in Adelboden Tausende von Zuschauern das Rennen. Möglich machte dies ein Bauunternehmen aus der Region, welches die durch einen Erdrutsch am Donnerstag beschädigte Strasse bis am Samstagmorgen wieder befahrbar machte.