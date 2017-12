Hirscher siegte bei Schneefall, wie er stärker kaum mehr hätte sein können, 39 Hundertstel vor dem Norweger Henrik Kristoffersen und 0,40 Sekunden vor dem Schweden André Myhrer, womit für den sechsfachen Gesamtsieger aus Salzburg Sieg Nummer 47 im Weltcup Tatsache war.

Nach dem ersten Durchgang hatte der Italiener Stefano Gross vor dem Österreicher Michael Matt geführt. Beide verpassten schliesslich das Podium. Matt wurde Vierter, Gross belegte Platz 6.

Die Schweizer, die zum Saisonauftakt Mitte November in Levi gleich mit vier Athleten in den Top 10 vertreten waren, kämpften im Schneetreiben von Val d'Isère weit weniger erfolgreich. Ins Klassement schaffte es letztlich einzig der Walliser Loïc Meillard als Vierzehnter. Der Berner Luca Aerni, der in Finnland zeitgleich mit Teamkollege Daniel Yule Vierter geworden war, schied im zweiten Durchgang aus. Bei Halbzeit hatte Aerni auf Platz 12 gelegen.

Meillard war neben Aerni der einzige Schweizer, der es in den zweiten Durchgang schaffte. Mit Nummer 35 hatte sich der 21-Jährige zunächst auf Platz 26 gesetzt, doch danach verbesserte er sich noch in den 14. Schlussrang. Besser war Meillard im Slalom erst zweimal klassiert: Als Sechster zuletzt in Levi und als Zwölfter letzten Winter in Kranjska Gora.

Daniel Yule kam im ersten Durchgang nicht weit. Der Unterwalliser attackierte von Beginn an forsch, doch nach wenigen Toren war Schluss. Auch Reto Schmidiger, der in Levi als Zehnter überrascht hatte, schied früh aus und musste mit dem Rettungsschlitten ins Zielgelände gebracht werden. Der Nidwaldner verletzte sich am rechten Knie und reiste noch am Sonntag nach Zürich. In der Uniklinik Balgrist werden nähere Abklärungen vorgenommen.