Hirscher am nächsten kam Ted Ligety, der den Österreicher in der Vergangenheit bei wichtigen Gelegenheiten oft geschlagen hat, dann aber lange - vorab wegen Rückenproblemen - nicht mehr richtig konkurrenzfähig war. In diesem Winter stellt der 5. Platz von Alta Badia Ligetys bestes Ergebnis dar. In Garmisch verlor der Amerikaner 63 Hundertstel auf Hirscher. Mit unter einer Sekunde Rückstand kamen ansonsten nur der Franzose Alexis Pinturault (0,94 zurück) und Hirschers Landsmann Manuel Feller (0,98) ins Ziel.

Dann aber folgt als Fünfter bereits Loïc Meillard, dem mit Nummer 19 eine starke Fahrt gelang. 1,01 Sekunden betrug sein Rückstand auf die Bestzeit. Der 21-jährige Walliser hat in diesem Winter schon einige Ausfälle zu beklagen, aber offensichtlich verlor er dabei nicht den Mut zum Angriff. Meillard stand noch nie auf dem Podium. Der 6. Rang ist seine bisher beste Klassierung.

Justin Murisier liegt bei Halbzeit auf Platz 10, doch auch sein Abstand zu den Podiumsplätzen ist nicht sehr gross. Nur 37 Hundertstel war Murisier langsamer als Meillard. Vierter und Fünfter war Murisier schon in diesem Winter, das Podium erreichte aber auch er noch nie.

Garmisch (GER). Weltcup-Riesenslalom der Männer. 1. Lauf: 1. Marcel Hirscher (AUT) 1:18,64. 2. Ted Ligety (USA) 0,63 zurück. 3. Alexis Pinturault (FRA) 0,94. 4. Manuel Feller (AUT) 0,98. 5. Loïc Meillard (SUI) 1,01. 6. Aleksander Kilde (NOR) und Florian Eisath (ITA), je 1,18. Ferner: 9. Henrik Kristoffersen (NOR) 1,35. 10. Justin Murisier (SUI) 1,38. 26. Elia Zurbriggen (SUI) 2,61. - Nicht für den zweiten Lauf qualifiziert: 45. Sandro Jenal (SUI) 3,94. - Ausgeschieden: Gino Caviezel (SUI), Marco Odermatt (SUI) und Thomas Tumler (SUI).