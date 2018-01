So überzeugte Reichelt im Weltcup vorerst nur im Riesenslalom und vor allem im Super-G, wo er 2008 mit Didier Cuche in eine der wohl kuriosesten Entscheidungen involviert war. Der Schweizer führte vor dem letzten Rennen die Disziplinenwertung mit 99 Punkten Vorsprung vor Reichelt an. Dieser musste für den Gesamtsieg das letzte Rennen gewinnen und Cuche durfte gleichzeitig nicht punkten. Tatsächlich siegte Reichelt und Cuche wurde ausgerechnet von Daniel Albrecht noch aus den Punkterängen verdrängt.

Es ist bis heute die einzige Kristallkugel, die Reichelt gewinnen konnte, während Cuche viermal den Abfahrts-, einmal den Super-G- und einmal den Riesenslalomgesamtsieg errang.

Die Wende in Kitzbühel

Reichelt sagt im Rückblick, dass er erst 2011 in Kitzbühel die Bremse im Kopf lösen konnte und zum Weltcupabfahrer wurde. Damals fuhr er mit Startnummer 44 auf Rang 19. Gewonnen hat das Rennen damals – genau: Didier Cuche, der Mister Kitzbühel.

2014, zwei Jahre nach Cuches Rücktritt, erlöste Reichelt dann sein Heimatland. Als erster Österreicher seit Michael Walchhofer 2006 konnte er die Abfahrt auf der Streif gewinnen. Das schwierigste Rennen der Welt ist Reichelt mit einem schweren Bandscheibenvorfall gefahren. Weil kurz nach dem Sieg Lähmungen in den Beinen auftraten, musste Reichelt operiert werden.

Der Rücken war in den folgenden Jahren Reichelts grösste Problemzone. Im September 2016 liess er sich an der Lendenwirbelsäule operieren. «Seither geht es mir viel besser», sagt er. So gut, dass er nun sogar von den Spielen 2022 träumt.

Eine Rekordmarke kann Reichelt Cuche schon am Lauberhorn entreissen. Mit einem Triumph wäre er der älteste Abfahrtssieger im Weltcup. Cuche gewann mit 37 Jahren und 192 Tagen einen Super-G. Bei seinem letzten Sieg in einer Abfahrt am 28. Januar 2012 in Garmisch war er 37 Jahre und 165 Tage alt.

In Wengen wollen Beat Feuz und Co. aber dafür sorgen, dass Cuches Altersbestmarken bestehen bleiben. Die Schweizer würden so zum Spielverderber für den Österreicher. Reichelt sagt: «Der Beste wird gewinnen.» So oder so habe er noch Zeit, ein «Ski-Opa» zu werden. «Das Alter ist nur eine Zahl. So alt fühle ich mich nicht.»