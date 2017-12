Er befolgte den Rat und trat dem Skiklub Lenzerheide-Valbella bei. «Mein Idol war Daniel Albrecht. Unglaublich, wie er vor dem Unfall Ski gefahren ist.» Als Albrecht 2009 in Kitzbühel fürchterlich stürzte und ein Schädel-Hirn-Trauma erlitt, war Roulin auf dem Weg an einen nationalen Vergleich in Elm. «Ich habe die ganze Fahrt geweint», erinnert sich Roulin.

Ein Jahr zuvor wurde der Zürcher am Skigymnasium in Stams aufgenommen. Die Schule in Österreich besuchte einst auch Albrecht. «Darum habe ich mich entschieden, ebenfalls diesen Weg einzuschlagen.»

Jus-Studium als Absicherung

Die Matura allein reichte Roulin aber nicht als Sicherheit, falls es nichts wird mit dem Skisport. Darum studiert er im fünften Semester Jus an der Fernuni Schweiz. «Ich habe mich für Jus entschieden, weil man viel lesen muss. Das kann ich gut im Hotelzimmer nach dem Training.»

Auf der Piste will er dafür sorgen, dass ihn bald alle kennen.