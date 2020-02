Friedli/Jones im Zweierbob mit EM-Silber

Mit 36 Hundertstel Rückstand auf den Lokalmatadoren Oskars Kibermanis holten der Solothurner und sein Zuger Anschieber den 2, Rang. Das Rennen war gleichzeitig der Abschluss der Weltcup-Saison. Als letzter Höhepunkt steht noch die WM im Programm.

Der 28-jährige Friedli, der 2016 als Hintermann von Rico Peter WM-Bronze gewonnen hatte, wechselte vor zwei Jahren an die Lenkseile und absolvierte in Sigulda erst sein drittes Weltcup-Rennen mit dem kleinen Schlitten. Bereits am Samstag war er auf Podestkurs gewesen, ehe er kurz vor dem Ende des zweiten Durchgangs stürzte. Zudem hatte er im Europacup auf der speziellen Bahn in Lettland die Plätze 1 und 2 belegt.

Ein wenig profitierte Friedli am Sonntag auch davon, dass die besten drei deutschen Fahrer auf einen Start verzichteten, nachdem sich Francesco Friedrich am Samstag vorzeitig den Sieg im Gesamtweltcup gesichert hatte.

Weniger gut lief es in Sigulda dem eigentlichen Schweizer Teamleader Michael Vogt. Nach dem 9. Platz am Samstag belegte der Schwyzer den 13. Rang (12. in der EM-Wertung).