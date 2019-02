Der Grund für die Annullierung ist die verspätete Ankunft vieler Athleten. Wegen Verzögerungen im Flugverkehr sind sie zum Teil erst am späten Montagabend in Are eingetroffen. Zu den Betroffenen haben mit Ausnahme von Beat Feuz alle Schweizer Speed-Fahrer gehört.

Weitere Abfahrtstrainings sind am Donnerstag und am Freitag vorgesehen.