Erster Podestplatz des Winters für Feuz

Ganz vorne in der Rangliste liegt erneut Aleksander Kilde. Der Norweger, der 24 Stunden zuvor schon den Super-G gewonnen hatte, siegte mit 22 Hundertsteln Vorsprung vor dem Amerikaner Ryan Cochran-Siegle.

Neben Feuz, der auf der Saslong schon vor zwei Jahren Dritter geworden war, zeigte auch Carlo Janka eine starke Leistung. Der von Rückenbeschwerden geplagte Bündner wurde Siebter. Mauro Caviezel klassierte sich als drittbester Schweizer als Zwölfter. Weltcup-Punkte gab es auch für Niels Hintermann, Ralph Weber und Urs Kryenbühl für die Plätze 19, 20 und 24.

Feuz setzte mit dem Podestplatz seine grandiose Serie von Spitzenrängen in der Abfahrt fort. In den letzten 25 Rennen war er stets in den ersten sechs klassiert. Fünfmal war er in dieser Zeit fünfmal Erster, achtmal Zweiter und sechsmal Dritter. Die Konstanz trug ihm in den vergangenen drei Wintern den Gewinn des Disziplinen-Weltcups ein.

Kilde gewann die Abfahrt in Val Gardena nach seinem Sieg vor zwei Jahren zum zweiten Mal. Der Gesamtweltcup-Sieger der letzten Saison verhinderte damit die ganz grosse Überraschung. Cochran-Siegle wandelt mit seinem ersten Podestplatz im Weltcup auf den Spuren von Steven Nyman. Sein Landsmann, derzeit wegen eines Achillessehnenrisses im rechten Fuss ausser Gefecht, gewann die Abfahrt in Gröden dreimal. Cochran-Siegle war der Beste eines überzeugenden amerikanischen Teams. Bryce Bennett wurde Vierter, Jared Goldberg Sechster.