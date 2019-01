Angeführt wird das Schweizer Team wie erwartet von Dario Cologna sowie dem Frauen-Trio Nadine Fähndrich, Laurien van der Graaff und Nathalie von Siebenthal. Die zwölf Schweizer Athletinnen und Athleten haben im Weltcup die Selektionskriterien - zwei Top-25-Klassierungen oder eine Top-15-Klassierung - erfüllt.

Weitere Selektionen bis zum Beginn der WM in knapp drei Wochen sind wahrscheinlich. So ist die Besetzung der Staffeln beziehungsweise Teamsprints noch nicht definiert. Weitere Weltcup-Rennen vor der WM finden am 9./10. Februar in Lahti (FIN) sowie am 16./17. Februar in Cogne (ITA) statt.

WM in Seefeld (AUT/19. Februar bis 3. März). Schweizer Aufgebot. Langlauf. Männer (9): Jonas Baumann, Dario Cologna, Roman Furger, Jovian Hediger, Beda Klee, Toni Livers, Jason Rüesch, Roman Schaad, Ueli Schnider. - Frauen (3): Nadine Fähndrich, Laurien van der Graaff, Nathalie von Siebenthal.