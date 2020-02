"Ich werde heimfahren und morgen oder am Montag alles checken lassen. Wie es dann weitergeht, schauen wir mal", sagte Dressen im Interview mit dem Fernsehsender ARD.

Die linke Schulter war schon im vorletzten November beim Sturz in Beaver Creek, bei dem Dressen schwerste Verletzungen am rechten Knie erlitten und der das vorzeitige Saisonende bedeutet hatte, in Mitleidenschaft gezogen worden.