Zuvor hatten bereits die Mixed-Staffel (9.), Benjamin Weger (7.) und Lena Häcki (11.) definitiv die Vorgaben für Südkorea erfüllt.

Dolder traf alle zehn Scheiben. Der 27-jährige Baselbieter hatte bislang einen 15. Rang im Sprint an den Weltmeisterschaften 2017 in Hochfilzen als Bestresultat in seinem Palmarès.

Für die Verfolgung der Top 60 vom Sonntag qualifizierten sich auch Weger und Serafin Wiestner.

Der Norweger Tarjei Bö schnappte Martin Fourcade um sieben Zehntel dessen 64. Weltcupsieg weg. Tarjei Bö setzte sich auf Stufe Weltcup zum neunten Mal durch. Am Donnerstag im Einzel hatte sein Bruder Johannes Thingnes Bö gewonnen.