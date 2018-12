Sieben Saisonsiege hat Mikaela Shiffrin in diesem Winter schon eingefahren, aber in Semmering liegen ihr viele Gegnerinnen hart im Nacken. Die ersten fünf Fahrerinnen sind nur durch 12 Hundertstel getrennt. Die Österreicherin Stephanie Brunner kam Shiffrin mit 2 Hundertsteln Rückstand am nächsten, dahinter lauern die Norwegerin Ragnhild Mowinckel (0,03 zurück), die Slowakin Petra Vlhova (0,06) und die Österreicherin Anna Veith (0,12).

Auch die Italienerin Federica Brignone befindet sich mit nur 18 Hundertsteln Rückstand nur knapp hinter Shiffrin. Die Französin Tessa Worley, die zum Saison-Auftakt in Sölden gewonnen hatte, büsste als Sechste mit 0,44 Sekunden etwas mehr Zeit ein.

Wendy Holdener lief es wieder deutlich besser als zuletzt in Courchevel, wo sie nicht über Platz 16 hinaus gekommen war. Die Innerschweizerin verlor nach einer kämpferischen Fahrt 51 Hundertstel auf die Bestzeit, was zum 8. Zwischenrang reichte. Damit liess sie sich die Option auf ein Spitzenergebnis offen.

Lara Gut-Behrami dagegen tut sich im Riesenslalom weiter schwer. In den ersten drei Saisonrennen in dieser Sparte hatte die Tessinerin Ränge zwischen 14 und 24 belegt. Am Semmering reichte es ihr mit ihren 1,84 Sekunden Rückstand nicht einmal zur Qualifikation für den zweiten Lauf. Die letzte Starterin, die Französin Romane Miradoli, verwies mit Nummer 64 Gut-Behrami auf den 31. Platz. Genau ein Hundertstel fehlte der Schweizerin.

Dafür schaffte die Nidwaldnerin Andrea Ellenberger erstmals den Vorstoss in den finalen Durchgang. Die 25-Jährige, in den letzten Jahren immer wieder durch Verletzungen gebremst, setzte sich mit Nummer 54 auf den 24. Platz.