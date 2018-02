Der Teufelskerl, dieser coole Hund, war also plötzlich menschlich geworden. Denn zuweilen erinnerte Feuz an einen Ausserirdischen. Angefangen bei seiner Statur: Er ist für einen Abfahrer eher klein, hat vielleicht sogar ein leichtes Wohlstandsbäuchlein. Dann natürlich seine Krankengeschichte: Elfmal wurde Feuz schon am linken Knie operiert. Als sich dann 2012 ein Infekt ausbreitete, stand seine Profi-Karriere kurz vor dem Ende.

Die Ärzte konfrontierten Feuz mit dem Horrorszenario einer Amputation. Doch der Emmentaler gab nicht auf, stellte sich den starken Schmerzen und akzeptierte die vielen Stunden in der Physiotherapie, die nötig sind, damit er rennmässig Ski fahren kann. Das alles tat er mit dem Traum vor Augen, noch einmal grosse Siege zu feiern. «Denn solche sind immer noch möglich», sagt er schon kurz nach der Rückkehr in den Weltcup.

Atypische Fehler

Wie recht er hatte, bewies Feuz in den folgenden Jahren. Mit Topleistungen und Siegen in den wichtigsten Rennen. Doch diese eindrücklichen Erfolge liessen die Erwartungen – seine eigenen, aber auch die der Öffentlichkeit – in enorme Höhen steigen. Aus Feuz wurde der Ausserirdische.