Jederzeit parat, um zu helfen

Vor allem aber sind sie da für ihn. Und sie tun, was sie tun sollen: Helfen – und das jederzeit. «Wenn sich einer für den leichten Weg entscheidet, ist das Verrat am ganzen Team», sagte Hirscher seinem Sponsor Red Bull. Verrat an der Mission Hirscher. Der leichte Weg wäre, im Bett zu bleiben, wenn einer beispielsweise krank ist.

«Ich habe ein gewisses Mass an Verständnis, an Menschlichkeit», sagt Hirscher. «Aber es muss den Punkt geben, an dem ich Nachteile für andere in Kauf nehme, um selbst erfolgreich sein zu können.» In unserem Beispiel würde das bedeuten: Aufstehen, trotz Grippe. Da sein für das Team, trotz eigener Schwäche.

Zwei Sekunden Rückstand

Zwei Sekunden beträgt der Rückstand von Hirscher im Riesenslalomtraining an diesem Morgen auf den Schnellsten. Zwei Sekunden für einen, der einen Riesenslalom schon einmal mit deutlich über drei Sekunden Vorsprung auf den Zweitplatzierten gewonnen hat.