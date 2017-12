So atypisch schweizerisch ihr Weg scheint, so heimatlich ist Jasmine Flury gross geworden: als Bauerntochter in Monstein. Rund 20 Autominuten von Davos entfernt, leben 180 Menschen dort. «Als Kind auf einem Bauernhof mit Tieren aufzuwachsen, ist traumhaft. Erst in der Pubertät, als meine Kolleginnen an den See gingen und ich an den steilen Berghängen von Hand Gras mähte, war es nicht mehr so toll», erinnert sie sich und muss lachen.

Denn nicht nur zu Hause, sondern auch im Sport musste sie sich an die harte Arbeit, die das Leben eines Traums ermöglicht, erst gewöhnen. Als Flury 2009 mit 15 Jahren in den C-Kader von Swiss Ski aufgenommen wurde, «musste ich leer schlucken.» Sie traf auf Athletinnen wie Wendy Holdener oder Michelle Gisin, die deutlich austrainierter waren als sie. «Ich dachte, puh, da wartet sehr viel Arbeit auf mich.»

Flury spielte früher auch Fussball beim FC Davos. «Ich war immer sehr polysportiv. Nur ins Fitnesscenter oder in den Kraftraum ging ich nie.» Den Weg bis in den C-Kader bestritt sie mit Talent. «Erst danach kam die Schufterei dazu», sagt sie. «Mittlerweile mache ich das aber so gerne, dass ich aufpassen muss, es nicht zu übertreiben.»

Erste Bündner Siegerin

Vor allem wegen der Hüfte. Die vorletzte Saison verpasste Jasmine Flury komplett. «Ich war bei vielen Ärzten, einige rieten mir zu einer Operation.» Ein künstliches Hüftgelenk hätte aber das Ende des Traums vom Leben als Spitzensportlerin bedeutet. «Also entschied ich mich für eine konservative Therapie.»

Es waren Momente, in den sie sich oft die Frage stellte, ob es richtig ist, plan-b-los zu sein. «Es war ein Risiko, keine Ausbildung zu beginnen», sagt sie, die als Sportsoldatin gut 130 Tage im Jahr in Form von Wiederholungskursen trainieren kann. «Wichtig war mir immer die Meinung meines Umfelds.» Flurys Freund Christoph Boner kennt sich aus. Er ist als Ski- und Konditionstrainer in Davos am Sportgymnasium angestellt und hat zuvor für Swiss Ski gearbeitet, wo sich das Paar kennenlernte. Als Flury ins Weltcup-Team kam, ging Boner. Auch, um Interessenskonflikten aus dem Weg zu gehen.