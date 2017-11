Nachdem sie die Qualifikation für die Halbfinals schon nach sieben von neun Vorrundenspielen sichergestellt hatten, gewannen die Schweizer auch die achte Partie. Das souverän und mit einer überraschenden Überlegenheit erspielte 9:4 gegen Schottland ist besonders wertvoll, denn die jungen Schotten um Skip Kyle Smith stellen in St. Gallen eines der stärksten Teams und werden auch an den Olympischen Spielen in Südkorea zu den Medaillenanwärtern gehören.

Mit den acht Siegen am Stück haben Valentin Tanner, Peter De Cruz, Claudio Pätz und Benoît Schwarz wahrlich Historisches vollbracht. Es ist die längste EM-Siegesserie eines Schweizer Männerteams seit 39 Jahren. Skip Jürg Tanner gewann mit dem Team Lausanne-Riviera 1978 im schottischen Aviemore alle neun Vorrundenspiele. Nach dem damaligen Reglement gelangten die Waadtländer direkt in den Final. Auch diesen gewannen sie und stellten damit die heute gültige Rekordbilanz (10:0 Siege) auf.