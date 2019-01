Auf den ersten Blick ist nichts passiert. Dario Cologna stieg als 15. des Gesamtklassements in das Verfolgungsrennen in Oberstdorf. Diesen Platz belegt der 32-jährige Bündner auch danach. Sein Rückstand auf den führenden Norweger Johannes Klaebo betrug vor diesen 15 km in der freien Technik 2:28 Minuten. Nun liegt er 2:17 zurück. Also eine Nullnummer?

in einzelnen Etappen hat Cologna bei der Tour de Ski bislang geschafft. In der aktuellen Ausgabe der Tour wartet der vierfache Olympiasieger noch auf ein solches Erfolgserlebnis.

Und am Sonntag wartet als Abschluss das Bergrennen auf die Alpe Cermis. Vielleicht sogar mit einem Massenspurt um Position 3? Die ersten beiden Plätze scheinen vergeben. Der Norweger Klaebo und der Russe Ustjugow laufen in einer eigenen Liga. Auch sie trennen vor dem Finale nur fünf Sekunden. Auf wen tippt Dario Cologna? «Ich sehe Ustjugow im Vorteil. Er hat die Tour schon gewonnen und gezeigt, dass er gut auf die Alpe Cermis raufkommt.» Jungstar Klaebo wird sich hingegen erstmals die Skipiste im Trentino hochquälen.

Hoffnungsträger Beda Klee

Auf diese Tortur verzichten wird Beda Klee, der zweitbeste Schweizer im Gesamtklassement. «Ich bin ja noch jung. Die Tour läuft mir nicht davon», sagt der 22-jährige Toggenburger. Er sammelte auch im Verfolgungsrennen wieder Weltcuppunkte und liegt vor seinem geplanten Ausstieg aus dem Etappenrennen auf Position 20. Nur sieben Sekunden länger als der führende Klaebo benötigte Klee für die 15 km. Mehr als erstaunlich für einen Athleten aus dem B-Kader, den vor diesem Winter nur Insider kannten.

Einer dieser Insider ist Klees Trainer Reto Burgermeister. Der Zürcher Oberländer betreute von 2011 bis 2015 die russischen Ausnahmekönner Legkow, Below und Ustjugow. Zu seinem neuen Schützling sagt der 43-Jährige: «Er ist sicherlich die grösste Hoffnung im Schweizer Langlauf. Beda hat an der Tour sein hohes Grundpotenzial unter Beweis gestellt.» An Klee schätzt er die hohe Rennintelligenz und die Fähigkeiten als Allrounder. «Er kann ein Rennen sehr gut lesen. Das ist gerade bei Gegnerkontakt wichtig.»

Nach dem bevorstehenden Einsatz an den U23-Weltmeisterschaften in Lahti, wo Klee zu den Medaillenanwärtern gehört, sieht Burgermeister auch den Einsatz an der WM in Seefeld als realistisch an. Wieso nicht als Startläufer der Schweizer Staffel? «Beda kann das», sagt sein Trainer.