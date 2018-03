Um den Anforderungen des Weltverbandes FIS gerecht zu werden, will Crans-Montana das Zielgelände umgestalten. Der für die WM 1987 erstellte Bereich soll in eine multifunktionelle Arena umgewandelt werden. In dieser könnten das ganze Jahr durch Veranstaltungen stattfinden. Für dieses Projekt existieren zwei Varianten: eine mit Kosten von rund 25 und eine mit rund 40 Millionen Franken.

Darin vorgesehen sind fixe Tribünen, die aber bei Bedarf erweitert werden könnten, sowie auch unterirdische Parkmöglichkeiten, diverse Arbeitsräume und der Bau eines 600 m langen Sesselliftes vom Ziel bis zum Slalom-Start. Crans-Montana ist ausserdem bei der Olympia-Kandidatur "Sion 2026" als Austragungsort der alpinen Wettkämpfe vorgesehen.

Mit Are im kommenden Jahr, wo Crans-Montana/Wallis zusammen mit Swiss-Ski das House of Switzerland betreiben wird, sowie mit Cortina d'Ampezzo in Italien (2021) stehen die nächsten zwei WM-Ausrichter bei den Alpinen bereits seit längerem fest. Wo die Titelkämpfe 2023 zur Austragung gelangen, entscheidet sich im Mai beim FIS-Kongress in Griechenland zwischen Courchevel-Méribel und Saalbach-Hinterglemm.

Der unterlegene Kandidat aus Frankreich oder Österreich dürfte es zwei Jahre später mit sehr guten Chancen auf den Erhalt der Titelkämpfe nochmals versuchen. Die Promotoren von Crans-Montana/Wallis haben bereits zum jetzigen Zeitpunkt beschlossen, auch für die Weltmeisterschaften 2027 oder gar 2029 zu kandidieren.