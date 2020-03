Hütter war nach der schon Mitte März 2019 in Soldeu erlittenen Verletzung im November auf den Schnee zurückgekehrt, ohne allerdings in diesem Winter ein Rennen zu bestreiten. Nun fällt die zweifache Weltcup-Siegerin aus der Steiermark erneut lange aus.

Bereits die WM 2017 in St. Moritz sowie die Titelkämpfe 2019 in Are hatte Hütter verletzungsbedingt verpasst.