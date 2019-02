Gleich im ersten Rennen der Weltmeisterschaften in Are gibt es die erste Medaille für die Schweiz. Die Schwyzerin Corinne Suter sichert sich in einem wahren Hundertstel-Krimi Bronze im Super-G. Geschlagen wird Corinne Suter einzig von der Amerikanerin Mikaela Shiffrin und der Italienerin Sofia Goggia.

Im Weltcup war Corinne Suter ein Podestplatz immer versagt geblieben, dreimal war sie schon Vierte. Doch nun in Schweden wurde die 24-jährige belohnt. «Endlich konnte ich im Rennen zeigen, zu was ich fähig bin», sagt sie unter Tränen.

Wenig fehlte, und es hätte gar zu Gold gereicht. Auf die siegreiche Mikaela Shiffrin, die nach drei WM-Titeln im Slalom erstmals in einer Speed-Disziplin triumphierte, verlor Suter nur 5 Hundertstel. Die zweitplatzierte Sofia Goggia war um drei Hundertstel schneller.

Im Kampf um die Sekundenbruchteile gab es aber auch viele Verliererinnen. Nur zwei Hundertstel hinter Corinne Suter wurde die Deutsche Viktoria Rebensburg Vierte. Und die Slowenin Ilka Stuhec kam mit lediglich 0,26 Sekunden Rückstand gerade einmal auf Platz 8.

Lara Gut-Behrami, die eine solide Fahrt zeigte und vor dem Rennen als aussichtsreichster Schweizer Trumpf galt, belegte mit 48 Hundertsteln Rückstand Platz 9. Wendy Holdener musste sich mit Rang 14 bescheiden. Jasmine Flury schied mit einem Torfehler ebenso aus wie die Liechtensteinerin Tina Weirather.

Die Amerikanerin Lindsey Vonn touchierte ein Tor und flog in die Fangnetze. Trotzdem will sie am Sonntag in der Abfahrt starten. Es wird das letzte Rennen der Speed-Queen.

Wegen starkem Wind wurde auf einer verkürzten Strecke vom Reserve-Start gefahren. Dies sorgte für den bisher kürzesten Super-G an einer WM mit den knappsten Abständen. (SDA/sih)