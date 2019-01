Siebenhofer distanzierte Stuhec, die slowenische Doppelsiegerin von Val Gardena im Dezember, um vier Zehntel und ihre Landsfrau Venier um 46 Hundertstel. Corinne Suter verpasste ihren ersten Podestplatz nach den starken Trainingsleistungen denkbar knapp. Die Schwyzerin wurde Vierte mit einer Hundertstelsekunde Rückstand auf Venier.

Den übrigen Schweizerinnen lief es nicht wunschgemäss. Michelle Gisin wurde Vierzehnte, einen Rang vor Rückkehrerin Lindsey Vonn. Jasmine Flury, Lara Gut-Behrami, Joana Hählen und Wendy Holdener verpassten die Top 15 klar, Priska Nufer schied aus.

Am Samstag steht in Cortina eine weitere Abfahrt auf dem Programm, dazu am Sonntag ein Super-G. Das Programm wurde um eine zweite Abfahrt erweitert, weil am letzten Wochenende in St. Anton nicht gefahren werden konnte.