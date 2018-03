In Abwesenheit des am Fuss verletzten Olympiasiegers Yuzuru Hanyu war Chen in der Kür eine Klasse für sich. Der Schützling von Erfolgscoach Rafael Arutunian (trainierte unter anderen Michelle Kwan) zeigte nicht weniger als sechs Vierfach-Sprünge, wovon die ersten vier sauber waren. Chen war schon an den Winterspielen in Pyeongchang in der Kür der Beste gewesen, hatte jedoch wegen eines total verpatzten Kurzprogramms (18.) als Fünfer eine Medaille verpasst. Nun gab es für ihn mit dem ersten WM-Titel doch noch Grund zum Jubeln.

Chen realisierte mit 321,40 Punkten ein Total, das bislang einzig Hanyu (330,33) übertroffen hatte und das auch an den Winterspielen zu Gold gereicht hätte. Die persönliche Bestleistung verbesserte er um beinahe 14 Punkte. Während sich Chen in Mailand in Topform präsentierte, konnte dessen grösster Konkurrent, Shoma Uno, sein Potenzial nicht mehr abrufen. Der japanische Olympia-Zweite blieb trotz des Gewinns der Silbermedaille weit unter seinen Möglichkeiten und verlor sagenhafte 47,63 Punkte auf Chen.

Mit dem gleichen Total von 273,77 Punkten wäre Uno, schon vor einem Jahr WM-Zweiter, in Pyeongchang lediglich Siebenter geworden. Das sagt einiges aus über das Niveau an diesen Weltmeisterschaften. Wie Chen stand auch der drittplatzierte Michail Koljada (272,32) zum ersten Mal auf dem WM-Podest.

Eine sehr starke Leistung zeigte Deniss Vasiljevs, der von Stéphane Lambiel betreut wird und in Champéry im Wallis trainiert. Der 18-jährige Lette belegte dank einer persönlichen Bestmarke (254,86) den 6. Platz.