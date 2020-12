Der Walliser nutzte den im Sprint erkämpften Startplatz 4 nicht zu einem weiteren Spitzenresultat. Der Walliser liess bei tückischen Windbedingungen 5 der 20 Scheiben stehen und lief in den 23. Rang.

Sebastian Samuelsson durchlief das Feld der Verfolger in entgegengesetzter Richtung. Von Position 18 gestartet feierte der Schwede trotz einer Strafrunde den ersten Weltcupsieg. Somit bestätigte der 23-Jährige den Olympia-Exploit mit Olympia-Silber in der Verfolgung und Gold in der Männerstaffel.