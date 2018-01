Feuz büsste 1,79 Sekunden auf die Bestzeit des Franzosen Adrien Théaux ein. Der Weltmeister, tags zuvor mit der Startnummer 3 Dritter geworden, fand diesmal mit der Nummer 19 veränderte Bedingungen auf der bereits gezeichneten Lauberhorn-Strecke vor. "Ich habe das eine oder andere ausprobiert heute. Es ist noch nicht alles aufgegangen. Am Samstag sollte es dann aber schon passen. Auf jeden Fall werde ich mich für eine frühere Startnummer entscheiden."

Nur unwesentlich langsamer war Patrick Küng an seinem 34. Geburtstag. Der Glarner will seinen in der Abfahrt in Bormio angedeuteten Aufwärtstrend in Wengen fortsetzen. Noch passt bei ihm nicht alles zusammen. "Aber die Richtung stimmt."

Carlo Janka fehlte wie im ersten Training das Vertrauen. Das rechte Knie, in dem er im Oktober einen Kreuzbandriss erlitten hat und den er auf konservative Art behandeln lässt, bereitete ihm dagegen keine Probleme. Janka lag 2,3 Sekunden hinter Théaux zurück. Nach Absprache mit den Trainern beschloss er, in Wengen auf Renneinsätze zu verzichten.

Wengen. Zweites und letztes Training für die Weltcup-Kombination vom Freitag und die -Abfahrt vom Samstag: 1. Adrien Théaux (FRA) 2;29,69. 2. Matthias Mayer (AUT) 0,36. 3. Max Franz (AUT) 0,66. 4. Kjetil Jansrud (NOR) 0,84. 5. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 0,90. 6. Johan Clarey (FRA) 0,96. 7. Jared Goldberg (USA) 0,97. 8. Hannes Reichelt (AUT) 1,00. Ferner: 17. Beat Feuz (SUI) 1,79. 21. Patrick Küng (SUI) 1,92. 22. Carlo Janka (SUI) 2,32. 23. Mauro Caviezel (SUI) 2,33. 24. Aksel Lund Svindal (NOR) 2,35. 27. Nils Mani (SUI) 2,69. 42. Ralph Weber (SUI) 3,94. 43. Gian Luca Barandun (SUI) 3,96. 44. Stefan Rogentin (SUI) 4,10. 50. Gilles Roulin (SUI) 4,73. 51. Urs Kryenbühl (SUI) 4,89. 59. Marc Gisin (SUI) 6,29. 60. Justin Murisier (SUI) 6,69. 69. Luca Aerni (SUI) 8,28. - 83 gestartet und klassiert.