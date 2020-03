Ammann erneut nicht in den Punkterängen

Simon Ammann fliegt derzeit nicht in die Punkteränge, Killian Peier schafft den Einzug in den Finaldurchgang nur knapp.

Simon Ammann musste nach einem Sprung auf 121,5 m als 32. die Segel vorzeitig streichen. Beim vierfachen Olympiasieger passt derzeit nicht viel zusammen. Letztmals war der Toggenburger Ende Dezember zum Auftakt der Vierschanzentournee in Oberstdorf in den Top 20 gelandet.

Und auch der WM-Dritte Killian Peier ist derzeit nur noch ein Schatten seiner selbst. Mit Weiten von 122,5 und 109,5 m belegte er in der Endabrechnung den 29. Platz.

Die Enttäuschung ist umso grösser, als die Schweizer bei garstigem Wetter nicht zu den Benachteiligten zählten. So belegten die in der Weltcup-Wertung führenden Stefan Kraft und Karl Geiger nach Umgang eins bloss die Plätze 24 und 22. Die beiden steigerten sich noch in den 17. und 19. Rang.

Als Tagessieger liess sich Kamil Stoch feiern. Der Pole schlug gleich zwei Fliegen auf einen Streich, denn er führt nun auch in der Gesamt-Wertung der Raw-Air-Tour, dessen Sieger 60'000 Euro einstreicht.