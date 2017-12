Am Donnerstag konnte in der Skistation in Hochsavoyen das erste Abfahrtstraining wegen anhaltend starkem Wind im oberen Streckenteil sowie nächtlichem Schneefall auf der ganzen Piste Oreiller-Killy nicht durchgeführt werden. Aufgrund der Wettervorhersagen ist in Val d'Isère auch das zweite, für Freitag geplante Abfahrtstraining stark gefährdet.

Da ohne Training auch keine Abfahrt ausgetragen werden kann, entschlossen sich die FIS-Verantwortlichen um Renndirektor Atle Skaardal nach Rücksprache mit den Organisatoren, das am vergangenen Sonntag im Engadin abgesagte Rennen nachzuholen. Der Start zum dritten Super-G des Olympia-Winters ist für 10.30 Uhr geplant.

Über das weitere Rennprogramm, insbesondere auch über dasjenige vom Sonntag in Val d'Isère, wo wiederum ein Super-G auf dem Programm stünde, will Skaardal so bald als möglich informieren. Da sich die Wettersituation in den französischen Alpen aufs Wochenende hin deutlich beruhigen soll, wird auch in Betracht gezogen, die dritte Abfahrt der Saison mit 24 Stunden Verspätung nachzuholen.