Am Schlusstag des Eisschnelllauf-Weltcups in Stavanger lief die fünffache Olympiasiegerin aus Berlin in 6:56,60 Minuten zum 112. Mal in ihrer Karriere auf das Podest und erfüllte die interne Olympia-Vorgabe.

"Das was heute passiert ist, kann man nicht beschreiben. Unglaublich, unfassbar", sagte Pechstein. "Ich habe hier Eisschnelllauf-Geschichte geschrieben. In diesem Alter wird wohl nie wieder einer Athletin ein Weltcupsieg gelingen. Aber für Pyeongchang hat das keine Aussagekraft. Ausser, dass ich jetzt aufgrund der guten Zeit auch einen guten Startplatz bei Olympia erhalten werden", sagte sie der deutschen Nachrichtenagentur dpa.

Ein Sponsor und guter Freund von Claudia Pechstein dachte sich am Sonntag nach dem sensationellen Weltcup-Erfolg der 45-jährigen Eisschnelllauf-Olympiasiegerin noch etwas Besonders aus. Er spendierte der Berlinerin den Rückflug von Stavanger nach Berlin in einem Privat-Jet.