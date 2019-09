(zfo) Der Österreicher wurde 1989 in Annaberg-Lungötz geboren. 2012 gewann er erstmals den Gesamtweltcup. Dieses Kunststück hat der Slalom- und Riesenslalomspezialist seither sieben Mal in Serie wiederholt. Hirscher ist damit der erste Skifahrer, der acht grosse Kristallkugeln in Folge gewonnen hat. Dazu kommen zwei Goldmedaillen an den Olympischen Spielen 2018 und sieben Goldmedaillen an Weltmeisterschaften.

Am Mittwoch gab der Ski-Star nun seinen Rücktritt bekannt. Er bedankte sich bei seinen Fans und sagte, dass die letzten Wochen sehr turbulent gewesen seien.

Es gäbe viele Gründe, weshalb er zurücktrete: «Ich bin gespannt was die Zukunft bringt.»

Update folgt.