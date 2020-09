Sie machen Lust auf mehr: Vier neue Namen in der Super League, die Sie sich merken dürfen

Sion-Trainer Fabio Grosso

Wenn man sich für einmal von den ersten Eindrücken leiten lassen möchte, dann ist eines rasch ersichtlich: Der Weg, den Grosso mit dem FC Sion gehen will, ist kompromisslos. Das nicht übermässig toll besetzte Team zeigte beim ersten Spiel in St. Gallen eine Leidenschaft und Aggressivität, die man länger nicht mehr gesehen hat. Um es mit dem Blick zurück aufs italienische Team an der WM 2006 zu sagen: Grosso lässt einen typischen Gattuso-Materazzi-Fussball spielen.

14 Jahre später ist dieser Fabio Grosso Cheftrainer des FC Sion. Und wie das so ist bei einem Trainer, der im Wallis arbeitet, lautet die Frage auch bei Grosso zunächst einmal: Wie lange darf er bleiben? Oder gelingt es ihm tatsächlich, in Sion endlich eine Leistungskultur zu etablieren und den taumelnden Verein zu stabilisieren? Grossos Name verspricht einiges, seine bisherige Trainerkarriere (Bari, Hellas Verona, Brescia – jeweils für eine Saison) allerdings lässt darauf schliessen, dass man es nicht übertreiben sollte mit den Erwartungen.

Jetzt gegen St. Gallen, was für ein Fest! «Die ganze Familie wird da sein», freut sich Tunahan Cicek auf das Heimspiel am Sonntag im Rheinpark gegen den FC St. Gallen. Dazu muss man wissen: Der Thurgauer Cicek stammt aus dem Arboner und St. Galler Nachwuchs und hat als 18-Jähriger vor mehr als zehn Jahren im St. Galler Trikot in der Super League debütiert. Insgesamt reicht es ihm bei den Ostschweizern zu vier Einsätzen in der höchsten Spielklasse, ehe er via Winterthur, Boluspor in der Türkei, Schaffhausen und Neuchâtel Xamax im Sommer 2019 nach Vaduz kommt. Mit 14 Toren in 37 Ligaspielen trägt er zum überraschenden Aufstieg der Liechtensteiner bei. Zusammen mit Manuel Sutter und Mohamed Coulibaly bildet der 28-Jährige einen durchschlagskräftigen Dreizack.

Beim 2:2 am letzten Sonntag in Basel hat Cicek nach den vier Partien für St. Gallen und deren fünf für Xamax sein zehntes Super-League-Spiel absolviert. Ein Tor fehlt dem sonst so gefährlichen Offensivspieler aber noch. Nur zu gern würde er nun gegen den FC St. Gallen seine Premiere feiern. Sein jüngerer Bruder spielt in dessen U18.

Nach dem überraschenden Punktgewinn im St. Jakob-Park ist die Stimmung bei den Vaduzern prächtig. «Wir haben eine gute Mentalität und können immer wieder Rückstände aufholen», sagt Cicek. «Unser Spirit macht vieles möglich.» Er lebt mit seiner Lebenspartnerin auf einer Hühnerfarm in der Ostschweiz und will mit dem FC Vaduz den Klassenerhalt schaffen. «Wir werden unterschätzt und wollen die Fussballschweiz überraschen», sagt Cicek.

FCZ-Kante Lasse Sobiech