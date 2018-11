Was für eine Fussballnacht. Was für eine Reaktion auf die «Betriebsblamage» unter der Woche gegen Katar. Endlich lösen die Schweizer ihr Versprechen und besiegen mit Belgien einen Grossen. Und wie sie ihn besiegen.

Die Schweizer drücken, die Belgier wissen fast nicht mehr, wie ihnen geschieht, vier Minuten später trifft Haris Seferovic nach Kopfballvorlage von Xherdan Shaqiri zum 2:2. Es kommt noch besser, weil Seferovic in Luzern eine Art Heimspiel hat und nicht zu bremsen ist. Noch vor der Pause bringt der Stürmer die Schweiz nach einem Konter über Edimilson Fernandes, mit einem wunderbaren Abschluss in Führung. 3:2, was für eine Wende, was für eine starke Reaktion der Schweiz gegen diesen Koloss des Weltfussballs.

Die Schweiz will mehr

Die Frage ist, wie sich die Schweizer fortan verhalten sollen. Auf das vierte Tor drängen? Oder endlich den lang ersehnten Sieg gegen einen Grossen nach Hause bringen? Nach wenigen Minuten sieht man, dass die Schweiz mehr will. Seferovic scheitert knapp vor dem Tor, der omnipräsente Shaqiri zirkelt einen Freistoss über das Gehäuse. In der 62. Minute ist es dann soweit: Elvedi trifft mit dem Kopf nach einer Shaqiri-Flanke zum 4:2. 4:2!

Und was machen nun Eden Hazard und Co.? Wenig. Falls doch, ist Sommer zur Stelle, pariert zwei Weitschüsse grandios, später rettet er nochmals. Die unermüdlichen Schweizer setzen nochmals nach, Seferovic hat immer noch nicht genug und nickt in der 84. Minute den Ball zum 5:2 ein – auch in dieser Höhe verdient. Die 15000 Zuschauer sind aus dem Häuschen, Belgien mit fünf Gegentreffern besiegt. Es ist ein Triumph des Kollektivs, weil sich alle unglaublich steigern. Auch Petkovic. Wie sagte Shaqiri im Vorfeld? «Ihr müsst euch keine Sorgen machen.» Recht hat er gehabt.

