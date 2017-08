Er konzentrierte sich bald auf die Gastronomie. Inzwischen führt der SCB ausserhalb des Stadions in und um Bern herum 18 Beizen. Mit der Gastronomie setzt die SCB-Holding inzwischen mehr um als mit dem reinen Spielbetrieb. Lüthi sagt: «Wir stecken jeden Franken, den wir verdienen, ins Eishockeygeschäft.»

So bleibt der Gewinn über die Jahre im etwa gleichen Rahmen und die Steuerbelastung gering. Anders gesagt: Je mehr der SCB mit der Gastronomie verdient, desto mehr kann er in die Sportabteilung investieren. Heute verdient der SCB mit der Gastronomie so viel Geld, dass er sich Stars leisten und Offerten aus Lugano oder Zürichkontern kann – wenn er will. Der SCB publiziert keine Zahlen zu den Investitionen in die erste Mannschaft. Sie dürften zwischen 15 und 20 Millionen Franken liegen und so hoch sein wie in Zürich und Lugano, wo Mäzen Jahr für Jahr den Fehlbetrag in der Jahresrechnung aus eigener Tasche ausgleichen.

Lieferanten in der Pflicht

Der Erfolg in der Gastronomie in den Zeiten des grossen «Beizensterbens» ist erstaunlich. Marc Lüthi erklärt es so: «Mit den Restaurants alleine machen wir keine grossen Gewinne. Aber wir verpflichten jeden Lieferanten, etwas nach seinen Möglichkeiten für den SCB zu tun. Ein kleiner Lieferant kauft ein Saisonabi, aber wer für Millionen liefern darf, macht ein entsprechendes Sponsoring. Der Umsatz den wir über die Gastronomie erzielen ist inzwischen grösser als der Umsatz der Sportabteilung. Aber alles Geld, das wir verdienen, investieren wir ins Eishockey. Damit wir mit Zürich, Lugano oder Zug mithalten können. Ich sagte 1998, wenn wir mit dem SCB einmal 25 Millionen Umsatz machen, dann sind wir sehr gut. Inzwischen machen wir bald 60 Millionen Umsatz.»

Er sagt auch, wie Gastronomie funktionieren kann. «Gut rechnen, ein guter Gastgeber sein und hohe Qualität beim Service und beim Angebot. Der Gast, der den Service als unfreundlich oder die Qualität als mangelhaft taxiert, kommt nicht mehr.»

Der SCB bewegt inzwischen mehr Menschen als jeder andere Hockeyclub ausserhalb Amerikas. Es wäre inzwischen wohl möglich, einen Mäzen zu finden. Doch das will Marc Lüthi nicht. «Wir wollen keinen Mäzen. Als wir 1998 in die Nachlassstundung mussten, hätten wir gerne einen Mäzen gehabt. Wir mussten uns selber helfen und nun sind wir mit unserem Konzept sehr glücklich.