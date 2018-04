Ob von diesem Budget in der Höhe von 4,8 Millionen zusätzlich gut 140 000 Franken für die Mehrwertsteuer wegfallen, wie in den vergangenen fünf Jahren so gehandhabt, ist also durchaus ein Faktor. Kamber hat als Direktor bewiesen, dass er sein Budget sinnvoll einsetzt – etwa in verschiedene Forschungs- und Präventionsprojekte. «Matthias Kamber war mit seinen Ideen stets visionär. Er dachte weiter als die meisten anderen in unserem Metier», sagt Wissenschafter Hans Geyer vom Dopinglabor Köln mit grossem Respekt. Verschiedene Nachweismethoden gehen auf den Schweizer zurück. Die heutigen Kontrollbehälter von der Firma Berlinger entsprangen seiner Initiative. Und auch bei der Idee des Blutpasses für Athleten spielte Kamber eine wichtige Rolle.

Positive Fälle als Höhepunkte

Wo sieht der 63-Jährige selbst die Höhepunkte seiner langjährigen Arbeit? «Immer nach einem positiven Fall bewegte sich etwas», sagt er. «Als die Leichtathletin Sandra Gasser 1987 überführt wurde, entstand ein neues Dopingstatut. Nach dem Tour-de-FranceSkandal 1998 wurden unsere Kontrollen professionalisiert.» Auch die Unterzeichnung der Unesco-Konvention gegen Doping, die Gründung von Antidoping Schweiz im Jahr 2008 sowie das Bundesgesetz zur Sportförderung, in dem die Dopingbekämpfung explizit erwähnt wird, gehören zu Kambers Sternstunden.