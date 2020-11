Schweizer Sport erhält seit 2012 rund 88 Millionen mehr Fördergelder

Die Folgen von Corona werden den Schweizer Sport finanziell hart treffen. Doch zumindest für das Jahr 2020 profitieren die 76 nationalen Sportverbände unter dem Dach von Swiss Olympic noch von maximalen Fördergeldern. Die Entwicklung innerhalb der letzten beiden Olympiazyklen – der Sport plant seine Unterstützungelder in vielen Bereichen jeweils für die vierjährige Periode zwischen zwei Olympischen Spielen – zeigt zudem, dass die oft gescholtene Lobbyarbeit des Dachverbandes finanziell durchaus eine reiche Ernte eingebracht hat. Um rund 88 Millionen Franken oder rund 84 Prozent fallen die monitären Ausschüttungen durch Swiss Olympic, die Sporthilfe und das Bundesamt für Sport (im Bereich Jugend + Sport) höher aus als 2012. Dazu kommen die nicht in Zahlen ausgewiesenen Leistungen der Schweizer Armee in Form von Militärdienst für Spitzensportlern. Manch ein Olympiaheld des Schweizer Sports finanziert seine Karriere auf diese Weise.

Ausschüttungen von Swiss Olympic an Verbände: Seit 2012 von 22,9 Millionen auf 61,3 Millionen gesteigert. Neben einem Grundbetrag gibt es je nach Bedeutung und Erfolgen einer Sportart mehr Geld für den nationalen Verband. Insgesamt erhält Swiss Olympic rund 70 Millionen Franken von der öffentlichen Hand. Davon stammen 42 Millionen von den Lotteriegesellschaften. Das ist mehr als doppelt so viel wie 2012 (24 Mio). Bei den Ausgaben entfallen 7,8 Millionen auf den eigenen Personalaufwand. Der Dachverband hat seinen Personaletat in den vergangenen acht Jahren von 80 auf 74 Angestellte verkleinert.

Athletenförderung durch die Sporthilfe: Was Swiss Olympic für die Verbände, ist die Sporthilfe für den einzelnen Athleten. Die vielfach grösste Einnahmequelle für Sportler hat ihre Ausschüttungen seit 2012 beinahe vervierfacht – von 2,4 auf 9,1 Millionen. Der vorgesehene Betrag ist trotz Corona für 2020 gesichert, auch dank einem ausserordentlichen Stabilisierungsbeitrag von Swiss Olympic in der Höhe von 1 Million Franken sowie einer privaten Spende in gleicher Höhe. Davon profitieren rund 1200 Athletinnen und Athleten. Auch die Sporthilfe finanziert ihr Engagement grösstenteils durch Lotteriegelder. Die Höhe dieser Beiträge an den Sport wird von den Kantonen festgelegt.