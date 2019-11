Schweizer Ski-Mannschaft: Wenn aus dem Vermittler der Trainer wird

Mit seinen Äusserungen über das fehlende Feuer im Schweizer Team löste Carlo Janka an der WM eine Debatte aus, die im Abgang von Speedtrainer Andy Evers gipfelte. Nachfolger Reto Nydegger war zu Beginn vor allem als Mediator gefragt.

Nydegger staunte nicht schlecht bei seinen ersten Amtshandlungen als Speedtrainer der Schweizer Alpinen. Nach sechs Jahren bei den Norwegern, davon die letzten vier als Speed­coach im Weltcup-Team, und mit seiner zehnjährigen Vergangenheit bei Swiss-Ski als Referenz wusste er vorgängig um die Kulturunterschiede zwischen den beiden Lagern.

Die Animositäten innerhalb der Schweizer Mannschaft, etwa zwischen den Coaches der Trainingsgruppe A um Beat Feuz und jenen der B-Gruppe um die weniger Arrivierten, überraschten den Berner aber.

Spannungen unter den Trainern

Schon nach wenigen Gesprächen erkannte Nydegger, dass bei Swiss-Ski in diesem Bereich Handlungsbedarf besteht. «Ich hatte schnell einmal den Eindruck, dass jeder in erster Linie für sich schaute.» Wie Janka schilderte, zeigte sich dies in der vergangenen Saison mitunter darin, dass sich das Schweizer Team kaum einmal gruppenübergreifend über Erfolge ­freute.

Auch wenn die Athleten beteuern, dass man gut miteinander ausgekommen sei, und wenngleich der Cheftrainer Tom Stauffer betont, dass die Stimmung im Team auch unter Evers gut gewesen sei: Spannungen unter den Trainern liessen sich nicht von der Hand weisen.

Im vergleichsweise kleinen Team der Skandinavier hatte es kaum Reibungspunkte gegeben. Der Zusammenhalt sei eine grundlegende Philosophie der Norweger, sagt Nydegger. Alleingänge gab es nicht. Eine andere besondere Eigenschaft der Norweger ist die Gelassenheit.