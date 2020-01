prev next

Die Handball-EM 2020 ist in vollem Gange. Am Sonntag bestreitet die Schweiz ihr zweites Spiel und kommt dank eines 31:24-Sieges gegen Polen zurück in die Spur. Andy Schmid, der Schweizer Spielmacher, überragt dabei und erzielt dank einer phänomenalen Leistung 15 Treffer. Alles Wichtige bei uns im Live-Blog.