Schweiz gegen Kroatien: Das müssen Sie für das Länderspiel im St.Galler Kybunpark beachten

Gemäss Uefa dürfen am Mittwoch, 7. Oktober, 5000 Zuschauer das Länderspiel der Schweiz gegen Kroatien im St.Galler Kybunpark besuchen. Mit diesem neuen Entscheid wird das Schweizer Nationalteam im Jahr 2020 erstmals wieder vor Fans spielen dürfen.

Für die Partie gelten neben den Vorgaben der Uefa die Covid-19-Verordnung des Bundesrats und das vom Kanton St.Gallen bewilligte Schutzkonzept des FC St.Gallen. Was das konkret für Zuschauer bedeutet, zeigt unsere Übersicht.



Maskenpflicht & Co

Aufgrund der epidemiologischen Lage müssen sämtliche Stadionbesucher verschiedene Vorgaben einhalten. So gilt unter anderem im ganzen Stadion während des Spiels eine Maskentragepflicht. Ausserdem müssen die Regeln des Social Distancing beachtet und einhalten werden.

Verpflegung

Was die Verpflegung angeht, so dürfen die Zuschauer Esswaren oder Getränke bei den Ständen holen und kaufen, konsumieren dürfen sie diese aber erst wieder auf dem Sitzplatz.

Ticketkauf

Sämtliche Tickets werden beim Kauf personalisiert. Stadionbesucher müssen für das Contact Tracing ihren vollständigen Namen, ihre Adresse (Schweizer Postleitzahl) sowie eine Telefonnummer hinterlegen.

Gästefans

Gästefans sind für das Spiel keine zugelassen. Gemäss SFV gilt diese Massnahme konkret für Personen, die aus Kroatien anreisen möchten. Aber auch aus anderen Ländern sind Zuschauer nicht zugelassen. Man wolle in Zeiten der Pandemie das Reisen nicht noch zusätzlich fördern, heisst es bei den Zuständigen.

Schweizer Natispiele im Ausland

Für die beiden Spiele in Spanien (10. Oktober in Madrid) und in Deutschland (13. Oktober in Köln) können Schweizer Fans keine Tickets kaufen. Grund ist auch hier das Herumreisen etwas einzuschränken.

Start Vorverkauf

Der Vorverkauf für die Partie gegen Kroatien startet am Montag, 5. Oktober, um 12 Uhr online auf www.ticketmaster.ch