Für offizielle Termine steht Scharapowa nicht zur Verfügung. Sie durfte nicht einmal auf der Anlage trainieren. Dass sie in Stuttgart überhaupt antreten darf, ist einem Kunstgriff geschuldet, denn die Sperre läuft ab, währenddem das Turnier in Stuttgart schon läuft. Am 6. Oktober 2016 hatte die Profi-Vereinigung WTA erklärt, Scharapowa sei dort nicht spielberechtigt.

Am 10. Januar wurde der Eintrag klammheimlich abgeändert. Demnach dürfe die dreifache Siegerin antreten, wenn sie erst nach Ablauf der Sperre ihren ersten Einsatz hat. Schummeln für Scharapowa. Günthardt sieht das anders: «Wir können die Erregung teilweise nicht nachvollziehen. Die Strafe ist verbüsst und der Fehler gesühnt», sagt der ehemalige Profi.

Hobby-Spieler den Platz geklaut

Scharapowa selber weilt bereits seit Tagen in Stuttgart. Mit Trainer Sven Groeneveld bereitet sie sich in der Halle des SV Sillenbuch 1892 auf das Turnier vor. Lange unerkannt bleibt sie dort nicht. Ihr Spiel und das Stöhnen verrät sie. Gegrüsst habe die Russin nicht, beschwert sich ein Klubmitglied in der Stuttgarter Lokalpresse. Ein anderes Mitglied ist verstimmt, weil der gebuchte Platz belegt ist: «Ich will mein Geld zurück.»

Hinter den Kulissen wird trotz ruhenden Vertrags bereits die nächste Werbekampagne mit Porsche vorbereitet, dem Hauptsponsor des Stuttgarter Turniers. Gestern weilte Scharapowa in der Manufaktur des Autoherstellers. Das alles ist dem ohnehin stark ramponierten Ansehen nicht zuträglich. «Maria ist arrogant und kalt. Sie ist eine durch und durch unsympathische Person», sagt Dominika Cibulkova.