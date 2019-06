Die Schweizer Nationalmannschaft verliert den Halbfinal der Nations League in Porto im Estádio do Dragão mit 1:3. Obwohl das Team von Vladimir Petkovic dem Favoriten und Europameister aus Portugal über weite Strecken mindestens ebenbürtig ist, unterliegt die Nati am Ende. Wie so oft ist es Cristiano Ronaldo, der mit drei Treffern den Unterschied in diesem Duell ausmacht.