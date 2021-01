«Schiri, gelbe Karte!» – Warum die Schiedsrichter das Gastteam im leeren Stadion wohlwollender behandeln

Die Corona-Pandemie verbannt die Zuschauer aus den Stadien. Was für Fans rund um den Globus ein Graus ist, freut einen Teil der Sportwissenschaft. Etliche wissenschaftliche Studien sind im vergangenen Jahr entstanden, die den Einfluss des Publikums - oder eben dessen Fehlen - auf den Fussball untersucht.

Heimsiege nahmen nur marginal ab

Das Naheliegendste, nämlich ein Verschwinden des Heimvorteils, konnten die Statistiker jedoch nicht nachweisen – zumindest nicht in einem statistisch relevanten Ausmass über Dutzende untersuchte Ligen hinweg. Heimteams gewannen nicht deutlich weniger Punkte als zuvor (siehe Infobox unten). Auch bei der Anzahl erzielter Tore war über alle Ligen hinweg kaum ein Effekt auszumachen.

Ein «statistisch signifikanter Effekt»

Eine Studie der Universitäten Sussex und Reading bringt aber etwas anderes zu Tage. Schiedsrichter verteilen deutlich weniger gelbe Karten für Auswärtsteams, seit keine Fans mehr im Stadion sind. Ganze 0,221 Karten weniger gab es für die Gäste, im Durchschnitt über alle 6481 untersuchten Spiele der Saison 2019/20 in 17 Ländern und 23 Ligen. Die Heimteams hingegen erhielten durchschnittlich 0,1 gelbe Karten mehr. Ein «statistisch signifikanter Effekt», wie die Herausgeber der Studie schreiben.

Besonders stark ist er in der portugiesischen oder dänischen Topliga, aber auch in den grossen Ligen wie der deutschen Bundesliga, der spanischen La Liga oder der Premier League in England. Auch in der Schweiz wurden ohne Zuschauer deutlich weniger Verwarnungen an die Auswärtsteams ausgesprochen – während die Karten an Heimteams zwar auch sanken, aber weit weniger als jene an den Gast. Ausnahmen bestätigen die Regel: In Australien und Polen zeigt sich der Effekt nicht.